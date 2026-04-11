Feste da medaglia d’oro Luchini quante emozioni

A circa un mese dalla conclusione dei Giochi di Milano e Cortina, si è svolta la cerimonia di riconsegna del tricolore, segnando ufficialmente la fine dell’evento. La manifestazione ha lasciato ricordi vividi agli appassionati di sport, con molte medaglie d’oro conquistate e momenti di grande emozione. La conclusione delle competizioni ha portato a un momento di riflessione sulle imprese sportive che sono rimaste impresse nella memoria collettiva.

A circa un mese di distanza dalla chiusura dei Giochi di Milano e Cortina, la riconsegna del tricolore ha posto la parola "fine" su una competizione che difficilmente gli appassionati di sport dimenticheranno. Nei giorni scorsi, nel giro di ventiquattr’ore, gli atleti italiani che hanno preso parte alle scorse Olimpiadi e Paralimpiadi sono stati ricevuti prima dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi da papa Leone XVI. E nel "gruppo azzurro" c’era ovviamente anche Jacopo Luchini, forte del titolo paralimpico a lungo inseguito e conquistato nel " banked slalom ". Al Quirinale, tre giorni fa, si è tenuta la prima cerimonia: i "portacolori" degli azzurri hanno riconsegnato al capo dello Stato la bandiera tricolore, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Feste da medaglia d’oro. Luchini, quante emozioni Paralimpiadi Milano Cortina: Luchini oro nello snowboard, undicesima medaglia per l’Italia(Adnkronos) – Oggi, venerdì 13 marzo, l'azzurro Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL (categoria... Paralimpiadi, Jacopo Luchini vince la medaglia d’oro nello snowboard: nuovo record per l’ItaliaJacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Temi più discussi: Feste da medaglia d’oro. Luchini, quante emozioni; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; La Fiera del Perdono: lo speciale in edicola con il Cittadino; Lo sport fa bene alla Pasqua. Sbarcano cinquemila atleti. Feste da medaglia d’oro. Luchini, quante emozioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Festa della Polizia, la medaglia d'oro alla Bandiera del CorpoNelle immagini, il conferimento della Medaglia d'Oro al Merito civile alla bandiera del Corpo della Polizia di Stato, durante la Festa della Polizia che si è celebrata oggi ... ilmessaggero.it Festeggia il tuo compleanno al cinema. Scegli il film per una festa incredibile! Vuoi regalare a tuo figlio un compleanno da vera star Dimentica le solite feste: da Cinelandia il protagonista è lui! Immagina l'emozione di vedere il suo film preferito sul - facebook.com facebook