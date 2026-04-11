Nel mondo della Formula 1 si sono verificati episodi che sembrano usciti da un’altra epoca, sospesi tra il curioso e il surreale. Uno di questi riguarda un episodio in cui un pilota ha richiesto di partecipare a un evento con una vettura speciale, nota come

di Alessio Lento Ci sono episodi che restano sospesi tra il curioso e il surreale e che riemergono anni dopo quasi per caso, come se appartenessero a un’altra epoca della Formula 1. Non riguardano sorpassi, pole position o strategie, ma raccontano molto di quel mondo parallelo che gira attorno ai piloti, fatto di inviti, cerimonie, richieste fuori contesto. E ogni tanto qualcuna è talmente fuori schema da sembrare inventata. Questa è una di quelle storie. Non recente, anzi, ma tornata a galla in questi giorni con dettagli che spiegano bene quanto certe situazioni possano sfuggire alla logica del paddock. Una proposta che, se fosse andata in porto, avrebbe mescolato Formula 1, Vaticano e sicurezza in un modo piuttosto insolito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fernando Alonso e la richiesta speciale: pilota della Papamobile

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