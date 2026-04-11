Enzo Fernandez ha rilasciato delle scuse pubbliche dopo aver commentato il suo possibile trasferimento in un'altra squadra. Le sue dichiarazioni avevano attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, portando Fernandez a chiarire le proprie parole. La notizia è stata confermata da un rappresentante del club che ha comunicato le scuse ufficiali del giocatore. Rosenior, l’allenatore del Chelsea, ha commentato la situazione senza aggiungere dettagli.

"> Enzo Fernandez si scusa per le dichiarazioni sul suo futuro al Chelsea. Le dichiarazioni di Liam Rosenior. Il manager del Chelsea, Liam Rosenior, ha rilasciato una dichiarazione venerdì riguardo a Enzo Fernandez, centrocampista argentino che è recentemente finito al centro di polemiche. Rosenior ha spiegato che Fernandez ha manifestato il suo rammarico dopo aver “superato il limite” con alcune affermazioni che lasciavano intendere incertezze sul suo futuro nella squadra di Stamford Bridge. Le parole di Fernandez avevano destato preoccupazione tra i tifosi che temevano per la permanenza del giocatore, fondamentale nel sistema di gioco del Chelsea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernandez si scusa per le dichiarazioni sul futuro: parola di Rosenior del Chelsea.

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Flirt a distanza con il Real, Enzo Fernandez e l'agente hanno chiesto scusa al ChelseaMi piace molto Madrid, è simile a Buenos Aires. Sono bastate queste e altre dichiarazioni di Enzo Fernandez a mandare su tutte le furie. tuttomercatoweb.com

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