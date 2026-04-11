Fermo travolta da un?auto nella galleria che porta in piazza del Popolo | ecco il maxi risarcimento di 235mila euro

A Fermo, una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la galleria che collega largo Calzecchi Onesti a Piazza del Popolo. L’incidente ha causato una frattura grave a una gamba e altre ferite. La vittima ha intentato una causa legale, ottenendo un risarcimento di 235 mila euro. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in quella zona della città.

FERMO Un’auto l’aveva travolta mentre attraversava la galleria che da largo Calzecchi Onesti porta in Piazza del popolo, procurandole una seria frattura a una gamba ed una lunghissima convalescenza. Il tribunale di Fermo le ha riconosciuto ora, dopo una lunga causa, un risarcimento di 234.846 euro, a cui andranno detratte le somme già ricevute come acconto negli anni passati. Questo il pronunciamento del giudice Mariannunziata Taverna sulla causa civile intentata da una donna, oggi 47enne. L’incidente La donna ha avuto la sventura, nel novembre del 2016, di transitare in quel tunnel nel momento in cui un automobilista, a bordo di una Toyota Yaris, perdeva rovinosamente il controllo.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fermo, travolta da un?auto nella galleria che porta in piazza del Popolo: ecco il maxi risarcimento di 235mila euro Autostrada A1: muore a Barberino di Mugello, nell’auto che sbanda dopo la galleria e viene travolta da due TirBARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE) – Incidente mortale nella notte fra 25 e il 26 marzo 2026, sull’autostrada A1 a Barberino di Mugello. Fermo: sei divieti dopo la rissa in piazza del PopoloUn regolamento di conti tra giovani gruppi etnici ha scosso la tranquillità di Fermo, portando a un intervento deciso delle forze dell'ordine e a...