Fermo terremoto elettorale | Concetti si schiera con Tosoni

A Fermo, la corsa per la guida della città ha subito un cambiamento significativo: Mauro Concetti ha annunciato di non candidarsi più a sindaco e ha deciso di sostenere la candidatura di Leonardo Tosoni. Questa scelta ha coinvolto i due protagonisti principali della competizione elettorale, modificando gli equilibri in vista delle prossime elezioni comunali. La decisione di Concetti ha suscitato reazioni tra gli altri candidati e gli elettori.

La corsa per la guida del capoluogo fermano subisce una trasformazione radicale con la decisione di Mauro Concetti di non puntare più alla carica di sindaco, spostando il proprio sostegno su Leonardo Tosoni. La mossa, comunicata ufficialmente tramite un post nelle ultime ore, vede l’ex candidato impegnato a garantire una direzione solida e concreta attraverso la coalizione che sostiene il candidato in questione. Un nuovo assetto per la città di Fermo. Il passaggio di linea di Concetti, che fino a poco fa faceva parte del gruppo di candidati alla prima cittadinanza, definisce i contorni della squadra che accompagnerà Leonardo Tosoni verso il voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, terremoto elettorale: Concetti si schiera con Tosoni Fermo: centrodestra si frammenta, Tosoni guida la corsa da soloLa situazione politica a Fermo si sta avviando verso una frammentazione che potrebbe trasformare le prossime elezioni amministrative in uno scontro... Terremoto Mediaset: Pucci si schiera con Corona e sfida i verticiLo scontro tra Andrea Pucci e Mediaset diventa pubblico dopo il sostegno a Fabrizio Corona e le voci sulla rottura con Giorgio Restelli. TERREMOTO NEL SUD ITALIA: CONTINUA LO SCIAME DOPO LA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.6 Fermo al Centro, Concetti: «Pronto a candidarmi». Guiderebbe una lista civica alternativa agli altri due schieramentiUn progetto improntato non solo al centro storico, una priorità. «Fermo al Centro – rimarca Concetti – significa rimettere la città al centro delle scelte politiche. Vuol dire equilibrio tra centro e ... corriereadriatico.it Fermo, comincia il tour elettorale della candidata Malvatani. Stasera alle 21 assemblea pubblica al centro sociale di GirolaFERMO La coalizione di centrosinistra Fermo Città Comune è ufficialmente entrata nel vivo della campagna elettorale in vista delle prossime comunali. Nel pomeriggio di ieri è stata inaugurata la ... corriereadriatico.it