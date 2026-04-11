Fermato con una patente falsa a Credera Rubbiano Denunciato un 38enne

I carabinieri di Montodine hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida e, durante i controlli, hanno scoperto che la patente di guida che mostrava era falsa. L’uomo, che ha precedenti di polizia, è stato denunciato per falsità materiale. L’intervento si è svolto nel comune di Credera Rubbiano, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.

Montodine (Cremona), 11 aprile 2026 – Lo fermano i carabinieri e lui consegna una patente patacca. I carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato per falsità materiale un uomo di 38 anni, con precedenti di polizia. Nella serata di giovedì la pattuglia di Montodine ha notato in via Europa a Credera Rubbiano un'auto con una persona a bordo e ha deciso di procedere al controllo. Lo hanno fermato e identificato nel 38enne che ha presentato una patente rilasciata da uno Stato differente da quello di origine e da quello italiano di residenza. I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che la patente risultava difforme da quelle originali, avendo alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali, ovvero assenza di microstampe, caratteri con dimensioni differenti e altri errori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fermato con una patente falsa a Credera Rubbiano. Denunciato un 38enne. Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla poliziaLa polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al... Frosinone, fermato con patente falsa e stecca da biliardo: denunciato 35enneIl personale della Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo di 35 anni, residente in Campania, nel corso di un ordinario controllo del...