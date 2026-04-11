ferisce con un machete tre anziani alla stazione di new york

Un uomo ha attaccato tre anziani con un machete alla stazione di Grand Central a New York, ferendoli. L'episodio si è verificato in un'area molto frequentata, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Non sono stati ancora resi noti dettagli sull'identità dell'aggressore o sulle circostanze dell'attacco. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Almeno tre persone sono rimaste ferite da un uomo che le ha aggredite con un machete alla stazione Grand Central di New York. La polizia ha chiesto su X di "evitare le vicinanze della stazione", avvertendo della possibilità di ritardi e traffico intenso nell'area circostante. L'aggressore è poi stato ucciso dalla polizia. Secondo il New York Post le persone colpite hanno 85, 70 e 65 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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