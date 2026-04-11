Si parla di una coppia nota nel mondo dello spettacolo, poiché si vocifera di una gravidanza in corso. La notizia circolava già dal mese di febbraio, quando uno dei componenti della coppia si esibì al festival di Sanremo con un brano in coppia. In quell'occasione, si pensava che potesse annunciare la lieta notizia durante la manifestazione, soprattutto nel caso di una vittoria con la canzone presentata.

Se ne parlava già dai tempi della sua ultima partecipazione al festival di Sanremo – alla fine di febbraio: in molti scommettevano che avrebbe dato il lieto annuncio dal palco dell’Ariston se, con la canzone Male necessario presentata in coppia con Marco Masini, avesse vinto. Ora arriva la conferma: ieri Fedez ha fatto sapere – senza enfasi, attraverso una storia Instagram – che diventerà papà per la terza volta. Il rapper, 36 anni, ha mostrato una foto (in alto) della compagna Giulia Honegger, 24 anni, al mare, in jeans slacciati e magliettina alzata sulla pancia che mostra i segni della gravidanza, accompagnando lo scatto con un cuore bianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fedez e Giulia in dolce attesa

Giulia Honnegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

Giulia Honegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo alla gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

FEDERICO LUCIA E GIULIA HONEGGER IN DOLCE ATTESA: LE IMMAGINI A MILANO.

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: l'annuncio su Instagram; Fedez diventerà papà per la terza volta? La foto di Giulia Honegger che conferma la gravidanza; Fedez svela la gravidanza di Giulia Honegger, finalmente l’annuncio: sarà papà tris dopo Leone e Vittoria; Fedez papà per la terza volta: la fidanzata Giulia Honegger è incinta.

Fedez sarà di nuovo padre: Giulia Honegger è incinta, la conferma in una fotoFedez sarà di nuovo padre. A confermarlo è una storia pubblicata dal rapper su Instagram, in cui compare per la prima volta il pancione di Giulia Honegger, la sua attuale compagna. L’immagine arriva d ... vanityfair.it

Fedez diventa papà per la terza volta, è ufficiale: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

Giulia Honegger la nuova compagna di Fedez è incinta, Fedez ha confermato le voci che circolavano con una foto sui social. Tanti Auguri ragazzi - facebook.com facebook

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