Il rapper ha annunciato su Instagram di aspettare un altro bambino, confermando la gravidanza della compagna. La notizia arriva dopo che lui stesso ha condiviso un post in cui mostra con entusiasmo il test di gravidanza. La coppia ha già due figli e questa sarà la terza gravidanza annunciata pubblicamente. La comunicazione è avvenuta attraverso un messaggio scritto sui social, senza ulteriori dettagli.

Il rapper Fedez ha scelto ancora una volta Instagram per comunicare una notizia personale: diventerà papà per la terza volta. Con una storia semplice e senza dichiarazioni ufficiali, ha condiviso uno scatto della compagna Giulia Honegger al mare, mostrando un pancione ormai evidente. A corredo dell’immagine, solo un cuore bianco. Per il cantante si tratta del terzo figlio. In precedenza è diventato padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Questa nuova gravidanza rappresenta un ulteriore capitolo della sua vita familiare, oggi vissuto in modo più riservato rispetto al passato. Negli ultimi anni Fedez ha progressivamente ridotto l’esposizione della sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fedez diventa papà per la terza volta: Giulia Honegger è incinta

Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su InstagramFedez sceglie ancora una volta Instagram per far arrivare una notizia che, fino a poche ore prima, era rimasta sospesa tra indiscrezioni e silenzi.

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Fedez diventa papà per la terza volta: Giulia Honegger è incinta, la conferma su InstagramUna foto pubblicata su Instagram basta a confermare le voci: Giulia Honegger è incinta e per Fedez si apre un nuovo capitolo familiare, più riservato rispetto al passato. comingsoon.it

Fedez diventa papà per la terza volta: la foto ufficiale del pancino della fidanzata Giulia HoneggerFedez annuncia la gravidanza di Giulia Honegger con una foto social: sarà papà per la terza volta dopo Leone e Vittoria. rumors.it

Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma. Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. È stato il rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a ufficializzare la notizia condividendo una foto della compagna al mare e in - facebook.com facebook

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