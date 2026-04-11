La nomina del nuovo presidente della Federal Reserve è al centro di una discussione che coinvolge il Senato, il quale potrebbe mettere in stand-by il processo di conferma. Attualmente, il futuro della politica monetaria negli Stati Uniti si trova in una fase di incertezza, con possibili rallentamenti o ritardi nell’insediamento di Warsh alla guida dell’istituto centrale. La situazione crea una tensione che potrebbe influenzare le decisioni economiche del paese nei prossimi mesi.

Il futuro della politica monetaria statunitense si trova in un momento di sospensione tecnica, con il rischio concreto che l’insediamento di Warsh alla guida della Federal Reserve subisca uno slittamento. La scadenza del mandato di Powell è fissata per il 15 maggio, ma la mancanza di una data ufficiale per l’audizione presso la commissione bancaria del Senato mette in discussione la possibilità che il candidato sostenuto da Trump possa assumere le sue funzioni nei tempi previsti. L’incognita procedurale che blocca il passaggio di consegne. Le dinamiche parlamentari a Washington stanno creando un collo di bottiglia burocratico che potrebbe paralizzare la successione al vertice della banca centrale americana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fed in bilico: il nodo del Senato rischia di bloccare il cambio al vertice

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