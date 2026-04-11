Il 13 aprile, Catherine, madre di una famiglia che vive nel bosco, compirà 46 anni. Per il suo compleanno, è stata organizzata una sorpresa, con amici e parenti che hanno partecipato per festeggiarla. Durante l’evento, il cestino di vimini usato per il picnic è diventato protagonista, attirando l’attenzione di chi era presente. L’occasione ha coinvolto diverse persone, creando un momento speciale per la festeggiata.

Il 13 aprile compirà 46 anni. Ma per Catherine, la mamma della famiglia nel bosco, non sarà un compleanno come gli altri. Sarà, ancora una volta, una giornata segnata dall'assenza più pesante. Quella dei suoi tre figli, che non può stringere tra le braccia. I bambini sono ospiti nella casa famiglia a Vasto a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale. Dove viveva anche lei fino al 6 marzo, giorno in cui è stata separata da loro. Un distacco deciso nell'ambito di un procedimento aperto al tribunale per i minorenni dell'Aquila che, con decreto, ha disposto l'allontanamento di Catherine. Da quel momento, il contatto con i figli è stato ridotto a due videochiamate settimanali e un incontro in presenza durato 5 ore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, sorpresa di compleanno per mamma Catherine. E il suo cestino di vimini diventa di tendenza

Famiglia nel bosco, Catherine in Senato: perché aveva il cestino e cosa c’era dentroSi è consumato in poco più di trenta minuti, ma il suo significato politico e umano appare destinato a lasciare tracce ben più profonde.

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