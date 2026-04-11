Fabregas sicuro | Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter dobbiamo andare con umiltà e…

Cesc Fabregas ha dichiarato che la squadra non deve dimenticare il percorso fatto finora e che non bisogna esagerare con l’Inter, sottolineando l’importanza dell’umiltà. Ha anche commentato la prestazione in Coppa Italia, affermando che è stata positiva, e ha aggiunto che contro l’Inter è fondamentale segnare e giocare con coraggio. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di mantenere un approccio equilibrato e deciso.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Fabregas sicuro: «Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter, dobbiamo andare con umiltà e.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabregas sicuro: «Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter, dobbiamo andare con umiltà e…» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare»Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Leggi anche: Milan, Pellegatti sicuro: “Dobbiamo vincere con la Cremonese, poi vedremo i giocatori per l’Inter” Fabregas e il suo cambio di mentalità dalla partita contro l’Inter