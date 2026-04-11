In conferenza stampa, Cesc Fabregas ha commentato il prossimo incontro contro l’Inter, riconoscendo che nella partita precedente i suoi compagni sono stati un po’ ingenui. Ha parlato di come la squadra si aspetti di affrontare un avversario di livello e ha sottolineato l’importanza di migliorare alcuni aspetti per la sfida imminente. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di riprendere un risultato positivo.

Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas ha così presentato il match contro l’ Inter. Le parole di Fabregas. Cosa ha imparato dalle sfide contro l’Inter? E quanto pesa l’assenza di Lautaro? “Cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni. In Coppa Italia abbiamo disputato una buona gara contro giocatori come Zielinski, Calhanoglu e Acerbi, che hanno giocato dall’inizio o sono entrati dopo. Siamo riusciti a controllare diverse situazioni in cui loro sono molto forti. Però contro l’Inter bisogna segnare e avere coraggio. In alcuni momenti chiave avremmo dovuto fare la differenza, ma non ci siamo riusciti. Speriamo di fare meglio domani. Lautaro? Per noi il vero valore aggiunto non è la sua assenza, ma i nostri tifosi e i nostri giocatori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Inter? All’andata siamo stati un po’ naif”

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Como, Fabregas: Inter La domanda mi fa male. Loro sono fortissimi, vado a vederli in Champions