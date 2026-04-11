Fabregas Chivu e le altre new entry | innovatori psicologi realisti e tattici

Negli ultimi tempi, diversi allenatori sono approdati in Serie A portando con sé approcci differenti. Tra questi, alcuni si sono distinti per il loro stile innovativo, altri hanno puntato su una mentalità più realista o tattica, mentre alcuni hanno un background come psicologi o hanno introdotto idee nuove nel calcio italiano. La presenza di queste figure ha portato variazioni nelle metodologie di allenamento e nelle strategie adottate sul campo.

Premessa necessaria: non esistono grandi allenatori senza grandi giocatori. Non si tratta di un'opinione personale, è la storia del calcio a dirlo. Il gioco lo fanno i calciatori, e non quelli che stanno in panchina. Un tecnico può avere le idee migliori del mondo, ma, se ad applicarle ci sono elementi che faticano a stoppare il pallone o sbagliano un passaggio di cinque metri, tutte le teorie vanno a farsi benedire. Detto ciò, l'allenatore ha un compito fondamentale in una squadra: creare il gruppo, trasmettere lo spirito, decidere la tattica (offensiva o difensiva), dare principi di gioco in funzione dei giocatori che ha a disposizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabregas, Chivu e le altre "new entry": innovatori, psicologi, realisti e tattici Chivu non carica di pressioni Inter-Juve: “Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre”Dopo la roboante vittoria per 5-0 dell'Inter in casa del Sassuolo, Chivu è già proiettato verso il derby d'Italia con la Juventus ma non vuole... Leggi anche: Fabregas, Chivu e le amnesie dei “bravi maestri”