Stasera su Rai 3, nella trasmissione La Confessione condotta da Peter Gomez, sarà trasmesso un intervento di Fabio Volo. Durante l'intervista, l'autore ha parlato del suo rapporto con la spiritualità e del senso di divino che va oltre il semplice concetto di fede. La conversazione si concentrerà sulle sue riflessioni su questi temi, offrendo un punto di vista personale e sincero.

Durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez, prevista per le ore 20.20 di stasera su Rai 3, Fabio Volo ha condiviso una riflessione profonda e insolita sul rapporto tra spiritualità e fede. L’attore e conduttore ha spiegato come la sua attuale fase di vita sia caratterizzata da un legame sensoriale con il divino, superando il concetto tradizionale di credenza attraverso la pratica quotidiana della meditazione. Il passaggio dalla fede alla percezione sensoriale. Le parole pronunciate da Fabio Volo hanno tracciato un confine netto tra il dogma e l’emozione pura. Rispondendo a una domanda diretta sulla sua fede in Dio, l’ospite di Peter Gomez ha dichiarato di trovarsi in un momento della vita considerato superiore, ovvero una fase in cui non si tratta più di credere, ma di percepire direttamente la presenza divina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabio Volo e il sacro: oltre la fede, la scoperta del divino

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Una domanda. Un ospite. Uno spazio sospeso sulla città. In diretta dalla Torre Branca di Milano, a 110 metri d'altezza, arriva "Kong. Con la testa tra le nuvole", il nuovo programma condotto da Fabio Volo. Dal 13 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 20.20 su #Rai - facebook.com facebook

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