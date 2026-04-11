EYBL Superfinal U20 a Reggio Calabria | ecco il programma della seconda giornata

Reggio Calabria ospita la EYBL Superfinal U20, con le partite che si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 aprile. Dopo le prime giornate, le classifiche dei gironi sono state definite e si preparano le fasi finali. Durante il weekend si terranno gli incroci tra i gruppi, le semifinali e la partita decisiva per il titolo di campione EYBL U20. La manifestazione coinvolge diverse squadre che si sfideranno per conquistare il trofeo.

Reggio Calabria sta vivendo un sogno a canestro grazie alla EYBL Superfinal. Con le classifiche dei gironi che si stanno delineando, sabato 11 e domenica 12 aprile si giocheranno le fasi finali: incroci tra i gruppi, semifinali e finale per il titolo di campione EYBL U20. La città, con il suo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Superfinal EYBL a Reggio Calabria, novità pazzesche! Di BernardoReggio Calabria è stata scelta per ospitare le Superfinal EYBL 2026, un torneo di basket giovanile di livello europeo che coinvolgerà circa 350... Tutto pronto, Reggio Calabria ospiterà la EYBL Superfinal Under 20: cresce l'attesaLa finale del più prestigioso torneo del Basket giovanile europeo si svolgerà dal 9 al 12 aprile. Temi più discussi: Basket giovanile, a Reggio al via la Superfinal Eybl U20 2026 · ilreggino.it; Superfinal EYBL U20 2026 Archivi - Radio Touring 104; A Reggio l’Eybl Superfinal U20: il basket giovanile europeo al PalaCalafiore e nella palestra Piero Viola · ilreggino.it; EYBL SuperFinal U20 a Reggio Calabria: tutto pronto per la conferenza stampa. Superfinal EYBL, il coach olandese: avete due palazzetti storici. A Reggio ospitalità e cibo fantastici | INTERVISTACoach Wierd Goedee, allenatore dell’Hot Pepper Team di Amsterdam, a Reggio Calabria per le Superfinal della EYBL U20 che si terranno in città fino al 12 aprile, si è fermato ai microfoni di StrettoWeb ... strettoweb.com A Reggio le Superfinal EYBL U20: parte col botto la prima giornata – FOTOIl PalaCalafiore e la rinnovata Palestra Piero Viola hanno acceso i riflettori sulla fase finale della European Youth Basketball League Under 20. Dodici squadre da 7 nazioni (USA ed Europa) si conte ... citynow.it Iniziano le Superfinal EYBL U20! È spettacolo in campo tra Reinar e Rens United: gli americani la spuntano nel finale | FOTO - facebook.com facebook