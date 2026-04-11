Un nuovo aggiornamento nel videogioco introduce un’evoluzione chiamata “Angolo basso”, che permette ai giocatori di creare un bomber più versatile. Questa evoluzione non si limita ad aumentare le statistiche, ma modifica anche la struttura fisica del personaggio, consentendogli di tirare con entrambi i piedi e da qualsiasi posizione sul campo. Per ottenere questa versione, sono necessari 15.000 crediti e l’opzione si trova nell’angolo inferiore dello schermo.

Questa Evoluzione non si limita a migliorare le statistiche, ma va a modificare la struttura stessa del giocatore, rendendolo capace di colpire con la stessa efficacia da qualsiasi posizione e con entrambi i piedi. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Costo: 15.000 crediti o 150 FC Points.. Vincoli: * OVR max: 88. Stili di gioco: Max 10 normali e Max 2 PlayStyle+.. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Il Killer dell’Area. Il pacchetto di upgrade è focalizzato quasi interamente sulla capacità di mandare la palla in rete: Piede Debole Leggendario: Il miglioramento di +4 al Piede debole (fino a un max di 5) è il vero pezzo forte.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Angolo basso’: Piede Debole 5? e Finalizzazione 92! Crea il bomber perfetto con 15.000 crediti (bottom corner)

Evo ‘Codice del Direttore’: Visione 90 e Passaggio 92! Crea il tuo regista perfetto con 5000 crediti (Conductor’s Codex)Questa Evoluzione non punta sulla velocità folle o sulla forza bruta, ma sulla qualità pura.

Riflessi 92 e Parata di Piede+: l’EVO ‘Guardiano della porta’ crea il portiere insuperabile (o quasi)! (net guardian)Sei stanco di subire gol evitabili? L’Evoluzione “Guardiano della porta” è qui per risolvere il problema.