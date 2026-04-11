Eurolega Virtus Bologna-Baskonia 72-82 | gli highlights

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta in Eurolega contro il Baskonia, con il punteggio di 82-72. La partita ha visto i padroni di casa mantenere il controllo per tutta la durata dell'incontro, nonostante alcuni tentativi di rimonta degli ospiti negli ultimi minuti. La squadra bolognese ha concluso la gara con un punteggio finale che conferma il momento difficile attraversato in questa fase della competizione.

Prosegue il momento negativo della Virtus Bologna, battuta 82-72 dal Baskonia. Per le Vu Nere è la settima sconfitta consecutiva in Eurolega: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Virtus Bologna-Baskonia 72-82: gli highlights Eurolega, Virtus Bologna-Partizan 82-88: gli highlightsAlza bandiera bianca la Virtus, che perde in casa contro il Partizan e vede svanire quasi definitivamente le chance di agganciare il treno play-in. Eurolega, la Virtus Bologna cade contro il Valencia: gli highlightsLa Virtus Bologna regge solo un tempo contro Valencia, poi cede nella ripresa sotto i colpi di una squadra solida e imprevedibile. Temi più discussi: Eurolega, sprofondo Virtus: anche il Baskonia di Galbiati passa a Bologna; Virtus Bologna-Baskonia 72-82: gli highlights di Eurolega; La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a Bologna; Virtus Bologna-Baskonia: ultima in casa tra crisi e rilancio. Eurolega, Virtus Bologna-Baskonia su Sky Sport Basket: il risultato LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Virtus Bologna-Baskonia alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE ... sport.sky.it Diretta Virtus Bologna Baskonia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 37^ giornata di basket Eurolega.Diretta Virtus Bologna Baskonia streaming video tv: le due squadre sono eliminate dalla corsa al play in, partita dunque senza obiettivi. ilsussidiario.net Virtus Bologna, ottava sconfitta di fila: i bianconeri cadono in casa anche contro il Baskonia x.com VIRTUS ANCORA KO La Virtus Bologna non ritrova la vittoria: passa il Baskonia di Paolo Galbiati alla Virtus Bologna, e arriva anche il sorpasso in classifica. FINALE: https://www.pianetabasket.com/euroleague/la-virtus-non-ritrova-la-vittoria-passa-il-bask - facebook.com facebook