Durante l’estrazione di Eurojackpot del 7 aprile, due paesi europei si sono divisi un jackpot di 10 milioni di euro. Ognuno di loro ha ricevuto 5 milioni di euro, risultato raggiunto grazie a due biglietti vincenti. La vincita ha coinvolto rispettivamente la Finlandia e la Slovacchia, con i premi distribuiti tra i giocatori di queste nazioni.

La fortuna ha colpito due nazioni europee durante l’estrazione di Eurojackpot avvenuta lo scorso 7 aprile, quando un jackpot da 10 milioni di euro è stato spartito tra Finlandia e Slovacchia. In entrambi i Paesi sono stati infatti individuati due giocatori vincenti che hanno centrato la combinazione 5+2, ottenendo ciascuno un premio individuale di 5.000.000 di euro. La serata del concorso ha anche altri vincitori in diverse aree geografiche: tre partecipanti in Germania, Finlandia e Danimarca hanno conquistato 380.672 euro grazie alla combinazione 5+1, mentre altre sei persone distribuite tra Germania, Estonia, Svezia e Slovenia hanno ricevuto 107. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurojackpot: 5 milioni a testa tra Finlandia e Slovacchia

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