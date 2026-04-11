Ethereum | crollano le scorte sugli exchange ETH punta ai 2.200$
Le scorte di Ethereum sui principali exchange sono diminuite in modo significativo nelle ultime settimane, portando il prezzo della criptovaluta vicino ai 2.200 dollari. La riduzione delle riserve su queste piattaforme indica un possibile spostamento di token verso portafogli privati o altre modalità di conservazione. Nel frattempo, il prezzo di ETH si avvicina a una soglia importante, segnalando un momento di cambiamento nel mercato della criptovaluta.
Il mercato di Ethereum sta affrontando un momento di svolta strutturale mentre il prezzo tenta di superare la soglia dei 2.200 dollari, in un contesto caratterizzato da una drastica riduzione delle scorte disponibili per la vendita su quattro dei principali centri di scambio mondiali. La diminuzione della liquidità lato vendite, osservata simultaneamente su Coinbase, Binance, Gemini e OKX, suggerisce un movimento coordinato che trascende le semplici dinamiche interne di ogni singola piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ethereum: le società drenano 7,4 milioni di ETH dai mercatiLe società quotate in borsa stanno drenando massicce quantità di Ethereum dai mercati, accumulando oltre 7,4 milioni di ETH nell’ultimo anno.
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