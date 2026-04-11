L'estrazione del Superenalotto di oggi, sabato 11 aprile 2026, si tiene alle ore 20. A questa ora vengono annunciati i numeri vincenti, dopo la chiusura delle operazioni di estrazione. I numeri estratti saranno pubblicati immediatamente dopo l’evento e disponibili sui canali ufficiali e sui quotidiani. La sequenza dei numeri di questa sera rappresenta il risultato finale della sessione di oggi.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 11 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 11 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 11 aprile 2026: i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 11 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 11 aprile 2026 – Continua anche questa sera, sabato 11 aprile, la caccia al jackpot da sogno del SuperEnalotto, che ha raggiunto quota 148,5...

SuperEnalotto, estrazione di oggi sabato 11 aprile: numeri vincenti, quote e jackpotGrande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 10 Gennaio 2026