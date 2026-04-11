Estorsione per il concerto di Riccardo Fogli | revocate tutte le misure per un 57enne

Un uomo di 57 anni, coinvolto in un caso di estorsione legato a un concerto, è stato recentemente liberato e tutte le misure restrittive nei suoi confronti sono state revocate. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità, portando alla fine di un procedimento giudiziario che aveva portato alla sua detenzione. La revoca delle misure consente al 57enne di tornare a vivere senza restrizioni legali.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna in totale libertà Salvatore Ruggiero, 57 anni, noto alle cronache giudiziarie con il soprannome “Pizziluongo”. Il Tribunale di Benevento ha infatti accolto l’istanza presentata dall’avvocato Vittorio Fucci, disponendo la revoca anche dell’ultima misura cautelare ancora in atto, ossia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ruggiero era indagato nell’ambito di un procedimento per estorsione ai danni di una nota ditta di spettacoli, in relazione a fatti che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati nel settembre 2024 ad Airola, durante i festeggiamenti per la Madonna Addolorata, in occasione di un evento musicale con il cantante Riccardo Fogli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Estorsione per il concerto di Riccardo Fogli: revocate tutte le misure per un 57enne Revocate le misure urgenti adottate dopo l’incendio del teatro SannazaroA seguito dei primi risultati del monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuato dopo l’incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro, il sindaco di... Inchiesta appalti Fiumicino, revocate le misure cautelari per tutti gli indagatiFiumicino, 13 marzo 2026 – Si chiude la fase delle restrizioni della libertà personale per i coinvolti nell’inchiesta che ha interessato...