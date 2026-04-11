Due giovani toscani sono stati condannati a tre anni di carcere per un caso di estorsione legato a un video hot. La coppia aveva già precedenti per reati analoghi. La vicenda è iniziata con la diffusione di un video intimo, che ha portato all’azione legale. Le autorità hanno seguito il procedimento giudiziario fino alla sentenza definitiva.

Nei guai una coppia di giovani toscani, già condannati per reati simili. Prima le sexy videochiamate da parte di una ragazza conosciuta in chat in cambio di piccole somme concordate, poi l’estorsione sessuale dietro la minaccia di diffondere il video dopo che la vittima incautamente aveva accettato di accendere la telecamera del suo smartphone per un video hot. A finire nei guai una coppia di giovani residenti in Toscana che avevano già mietuto vittime in diverse città italiane. I due erano stati scoperti in flagranza dai carabinieri di Siena e i militari dell’Arma, ricostruendo i versamenti sul conto corrente della coppia, avevano individuato tra le diverse vittime anche un genovese di 40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estorsione dopo video hot. Giovane condannato a tre anni

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La vittima aveva pagato 450 euro dopo essere stata convinta a inviare un filmato. La giudice ha riconosciuto l’estorsione: coinvolto anche il compagno della donna già condannata - facebook.com facebook

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