esposto a prefetto e ministro

Un esposto è stato presentato al prefetto e al ministro dell’Interno, segnalando potenziali incompatibilità e conflitti di interesse relativi alla Giunta comunale. La comunicazione riguarda questioni legate alla gestione amministrativa e alle decisioni prese dall’ente locale. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche accuse o sui soggetti coinvolti. La questione è ora sotto esame dalle autorità competenti.

TERNI "Esposto al prefetto e al ministro dell’Interno su possibili incompatibilità e conflitti di interesse della Giunta comunale ". Nel mirino di Avs, Sinistra Italiana e M5S il sindaco Stefano Bandecchi e altri componenti della Giunta municipale. L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza dei parlamentari Filiberto Zaratti e Franco Mari, del consigliere regionale Fabrizio Ricci, della segretaria di Sinistra Italiana Umbria, Federica Porfidi, del l co-portavoce di Europa Verde Umbria Gianfranco Mascia, del referente territoriale del M5S Daniele Pica, del segretario provinciale di Rifondazione Comunista Giulio Ratini e del portavoce di VAS Terni Pierluigi Rainone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Atti negati sui concorsi in Comune: esposto a Prefetto e Procura“La richiesta di accesso era stata avanzata nell’esercizio delle prerogative proprie dei consiglieri comunali e con l’obiettivo di svolgere...

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Paolo Zerbino (1905-1945) Rsi. Ministro Interno. Federale. Dongo.Esposto a Piazzale Loreto. Fascismo

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Dopo l’esposto dell’ex magistrato Cuno Tarfusser, con Max Andreetta e Francesco Priano torniamo a parlarvi delle nuove testimonianze che abbiamo raccolto negli ultimi mesi sulla Strage di Erba #LeIene - facebook.com facebook

Ddl antisemitismo. L’esposto a carico di @_Nico_Piro_ che ho presentato all’Ordine dei giornalisti della Campania. x.com