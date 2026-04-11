Escluso dal concorso in polizia per frequentazioni sospette i giudici lo riabilitano | torna il sogno della divisa
Un giovane di 23 anni di Agrigento, inizialmente escluso da un concorso pubblico per motivi legati a “frequentazioni sospette”, ha ottenuto la riabilitazione da parte dei giudici, consentendogli di tornare a sperare di entrare in polizia. La decisione ha annullato la sua esclusione e riaperto la possibilità di partecipare nuovamente alla selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla validità delle motivazioni che avevano portato all’esclusione originaria.
Il sogno di entrare in polizia torna a essere concreto per un giovane agrigentino di 23 anni, inizialmente escluso dal concorso per 4.617 allievi agenti per presunte carenze nei requisiti morali e di condotta. A riaprire le porte è stato il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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