Escluso dal concorso in polizia per frequentazioni sospette i giudici lo riabilitano | torna il sogno della divisa

Un giovane di 23 anni di Agrigento, inizialmente escluso da un concorso pubblico per motivi legati a “frequentazioni sospette”, ha ottenuto la riabilitazione da parte dei giudici, consentendogli di tornare a sperare di entrare in polizia. La decisione ha annullato la sua esclusione e riaperto la possibilità di partecipare nuovamente alla selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla validità delle motivazioni che avevano portato all’esclusione originaria.