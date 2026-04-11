Errani Paolini-Hozumi Aoyama oggi BJK Cup 2026 | orario tv programma streaming

Nella giornata di ieri, l’Italia ha conquistato entrambe le partite di singolare, portando avanti due punti sul totale. Oggi si gioca il doppio, che inaugurerà alle 11, con l’obiettivo di portare a casa la vittoria complessiva nel match di Coppa del Mondo di tennis. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e visibile anche in televisione.

Nella giornata di ieri l’Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l’obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti al termine del doppio che aprirà alle ore 11.00 il programma di sabato 11 aprile sulla terra rossa di Velletri con le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini contrapposte alle giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama in occasione del turno di qualificazione della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre sono in vantaggio 2-0 nel tie grazie ai successi in singolare di Elisabetta Cocciaretto e della stessa Paolini, quindi si trovano adesso ad un solo punto dall’accesso alle Final Eight di Shenzhen (22-27 settembre). 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le...

LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.

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Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - - facebook.com facebook

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