Eroi della Polizia | medaglie d’oro ha dato la vita nel dovere

A Roma, in piazza del Popolo, si è svolta una cerimonia in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia. Durante l’evento, sono state consegnate medaglie d’oro a ufficiali che hanno perso la vita nel corso del loro servizio. La manifestazione ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno reso omaggio agli agenti caduti.

A Roma, in piazza del Popolo, le autorità hanno celebrato il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia con una cerimonia che ha protagonisti il sacrificio estremo e l’eroismo individuale. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha consegnato la Medaglia d’oro al merito civile a Daniel Scarpati e all’agente scelto Cozzolino, in memoria del vicesovrintendente Aniello Scarpati, deceduto nel novembre 2025 a Torre del Greco dopo un violento impatto stradale causato da un conducente sotto l’effetto di stupefacenti che si era dato alla fuga. Il sacrificio di Torre del Greco e i volti dell’impegno civile. L’onorificenza più toccante è stata attribuita alla memoria di Aniello Scarpati, caduto durante un controllo del territorio insieme al collega Ciro Cozzolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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