Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, a Treviso, un uomo di 39 anni è stato travolto e ucciso da un albero che è caduto lungo l’argine del canale Botteniga. La caduta ha provocato la morte immediata dell’uomo, che si trovava nella zona al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, a Treviso, un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato travolto da un albero crollato lungo l’argine del canale Botteniga. La vittima è Pietro Monici, che si trovava a pescare con un amico quando un pioppo di grandi dimensioni è caduto improvvisamente, colpendolo. Il compagno di pesca è rimasto illeso, ma in stato di choc. I soccorsi sono intervenuti sul posto e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare il corpo dell’uomo, rimasto sotto il peso del tronco e dei rami. Per lui non è stato possibile fare nulla. La ricostruzione dell’incidente lungo il canale Botteniga. Secondo quanto ricostruito, il crollo è avvenuto attorno alle 18:45, in una fase in cui le condizioni meteorologiche non risultavano particolarmente avverse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Era uno di noi”. Travolto e ucciso da un albero: la commovente storia di Pietro

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