Emergenza Xylella Naturale incalza il ministro Lollobrigida | Settore olivicolo in ginocchio servono misure urgenti

Il settore olivicolo italiano si trova in una situazione critica a causa dell’emergenza Xylella fastidiosa. Il rappresentante di un’associazione di categoria ha rivolto un appello al ministro dell’Agricoltura, chiedendo interventi immediati. La richiesta riguarda in particolare il supporto economico alle aziende colpite, con attenzione ai criteri di accesso ai bandi e alla copertura dei costi sostenuti. La questione è stata sollevata in un contesto di difficoltà crescente per gli operatori del settore.

“Quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di garantire un adeguato sostegno economico alle aziende olivicole colpite dalla Xylella fastidiosa, alla luce delle difficoltà riscontrate in tema di criteri di ammissibilità dei bandi e di copertura dei costi reali sostenuti per il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Emergenza lupi in regione. Marcello: "Servono misure urgenti""Adottare misure urgenti per il contenimento dei lupi, a partire dalla provincia di Rimini".