La regione Piemonte si trova di fronte a un aumento dei costi energetici legato alle tensioni in Iran, che si traduce in un incremento di circa 432 milioni di euro sulle spese regionali per il 2026. Questo incremento si riflette in un aumento delle bollette di gas ed energia elettrica, causando difficoltà economiche e tensioni sociali nel territorio. La crisi energetica sta influenzando le finanze pubbliche e le famiglie della regione.

Le tensioni belliche in Iran stanno provocando un impatto economico devastante sul territorio piemontese, con un rincaro delle bollette di gas ed energia elettrica che peserà per 432 milioni di euro sulle casse regionali nel corso del 2026. Secondo i dati dell’Ufficio Studi CGIA, questo aggravio finanziario si somma a una fragilità sociale già evidente, portando il numero di individui colpiti dalla povertà energetica in Piemonte a ben 428.044 persone, ovvero il 10,1% della popolazione locale. Il peso del conflitto sulle famiglie e sul tessuto produttivo regionale. La crisi energetica non è solo un dato macroeconomico, ma una realtà che sta colpendo duramente la quotidianità di oltre 205. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia in Piemonte: 432 milioni di costi e crisi sociale

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Piemonte: +879 milioni di costi energetici per le PMILe tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno già pesando sui costi energetici delle imprese italiane, con un aumento stimato del 13,5% rispetto...

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Medio Oriente, economia e emergenza energia al centro dell’informativa in Parlamento di Meloni. Il fenomeno delle truffe telefoniche e informatiche. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #MarcoVarvello @MarcelloFoa @CarmeloLopapa @AnnalisaT x.com