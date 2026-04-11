La cantante ha pubblicato alcuni scatti che mostrano momenti di relax durante una vacanza, accompagnati da un gesto di affetto evidente di Franceska Nuredini. Le immagini sono state condivise sui social media e ritraggono i due in atteggiamenti informali e spontanei. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla natura del loro rapporto o ai motivi di queste condivisioni.

La cantante Elodie ha condiviso con i propri follower una serie di scatti che ritraggono momenti di relax durante una vacanza, accompagnati da un gesto d’affetto esplicito da parte di Franceska Nuredini. La ballerina ha infatti lasciato un commento estremamente tenero sotto della performer, confermando la solidità del legame sentimentale che le unisce da diversi mesi. Un legame consolidato tra palco e vita privata. Le immagini pubblicate tramite un carosello fotografico mostrano la cantante insieme a Franceska Nuredini e a un gruppo di amici, tra cui è stata identificata anche Diletta Leotta. Questi contenuti digitali, che ritraggono momenti di svago in un contesto vacanziero, si aggiungono a precedenti scatti più intimi, come quelli catturati mentre le due donne si trovavano insieme in una vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elodie e Franceska Nuredini: scatti e affetto confermano il legame

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Elodie e Franceska Nuredini: Il bacio social che conferma tutto!

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