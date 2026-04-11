Elezioni si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di Boschetti

In vista delle prossime elezioni amministrative, è stata ufficialmente presentata la lista Cervia Fare Comune, che sostiene la candidatura di Mirko Boschetti come sindaco. La formazione politica si è costituita in vista del voto e ha annunciato i propri candidati, concentrandosi sul sostegno al candidato sindaco. La presentazione avviene poco prima della campagna elettorale, con gli esponenti che hanno illustrato i nomi e le linee guida del progetto politico.

In vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. La lista è stata presentata sabato mattina alla presenza dello stesso Boschetti. “Una scelta che parte da alcune considerazioni di fondo: le tante energie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni a Cervia, il Pd schiera 16 candidati a sostegno di BoschettiÈ stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico a supporto del candidato Mirko Boschetti sindaco per le prossime amministrative di...