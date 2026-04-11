Elezioni Lecco la Lega si presenta | Vincere è una questione di sopravvivenza

Sabato mattina a Lecco, in Piazza Garibaldi, si è svolta la presentazione dei candidati della Lega in vista delle prossime elezioni. Alle 10.30, il palazzo Falck ha aperto le porte e la sala ha iniziato a riempirsi rapidamente. La presenza di pubblico e rappresentanti politici ha caratterizzato l’evento, durante il quale sono state illustrate le proposte del partito per la città.

Sabato mattina, Piazza Garibaldi. Palazzo Falck ha aperto i battenti alle 10.30 e la sala non ha impiegato molto a riempirsi. La Lega di Lecco ha scelto una cornice istituzionale e ha ritrovato un buon numero di sostenitori per presentare la propria lista alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it Per i beluga la promiscuità sessuale è una questione di sopravvivenzaUno studio su una piccola popolazione isolata di beluga che vive in Alaska dimostra che sia i maschi che le femmine cambiano spesso partner, una...