Elezioni in Ungheria la Gen Z che si ribella a Orbán | Votiamo per riconquistare la libertà – Le interviste

In Ungheria, le elezioni parlamentari si svolgono con la partecipazione attiva della Generazione Z, che si mostra critica nei confronti dell’attuale primo ministro, in carica da 16 anni. Per la prima volta, questa fascia di giovani elettori si presenta come un elemento determinante, con alcuni che dichiarano di voler votare per riconquistare la libertà. Le urne sono aperte domenica 12 aprile, e il voto di questa generazione potrebbe influenzare significativamente l’esito delle consultazioni.

In Ungheria il voto della Gen Z può scrivere la fine dell’era Orbán. Per la prima volta, l’attuale primo ministro, in carica da 16 anni, arriva sfavorito alle elezioni parlamentari di domenica 12 aprile. La maggior parte dei sondaggi danno avanti il suo sfidante, Péter Magyar, ex membro di Fidesz e ora leader di Tisza. Un risultato che sembra essere trainato soprattutto dalle nuove generazioni, cresciute in una fase in cui il Paese ha progressivamente assunto i tratti di una democrazia solo formale e sempre più «illiberale», più vicino alla Russia che all’Europa, e caratterizzato da un’ingerenza dello Stato in tutti gli ambiti, dalla magistratura all’economia fino ai media.🔗 Leggi su Open.online

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