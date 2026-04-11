Elezioni comunali di Prato Mario Adinolfi si scaglia contro l’inviato delle Iene VIDEO
La presentazione del programma elettorale della lista “Il Popolo della Famiglia” con il candidato a sindaco di Prato Mario Adinolfi è finita in modo insolito. Una volta conclusa la conferenza, all’Art Hotel Museo di Prato, il candidato si è scagliato contro il giornalista del programma “Le Iene”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...