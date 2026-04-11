A poco più di un anno dalle prossime elezioni comunali, si è formata una nuova alleanza tra diversi gruppi civici a Bologna. Questa coalizione, denominata ‘Grande Alleanza Civica’, si prepara a presentarsi alle urne nel 2027. Tra le figure di spicco, un esponente ha espresso il proprio supporto a un candidato, definendolo come la scelta più adatta per guidare la città. La formazione della coalizione è stata annunciata ufficialmente oggi.

Bologna, 11 aprile 2026 – Nasce una ’ Grande Alleanza Civica ’ in vista delle elezioni comunali del 2027. I protagonisti sono Alberto Forchielli e Giovanni Favia. Due imprenditori: uno più esperto, il secondo è “giovane ma con idee chiare, una profonda conoscenza della città e grande passione”. Parole con cui Forchielli incorona Favia. “È la persona giusta per dare a Bologna il cambio di passo di cui ha bisogno. Lavoreremo fianco a fianco per rilanciare questa città”. Una frase che sa di passaggio del testimone del veterano Forchielli a un profilo più giovane come quello di Favia. “Nei prossimi mesi lavoreremo per dare corpo ai nostri progetti e a quella grande alleanza civica che può costituire una reale alternativa di governo di questa città”, scrive ancora Forchielli in una nota congiunta con l’ex consigliere regionale Favia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Bologna 2027, nasce la ‘Grande alleanza civica’. Forchielli incorona Favia: “La persona giusta per Bologna”

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