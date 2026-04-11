Elezioni a Salerno Fico taglia corto su De Luca | Non si è fatto l' accordo non c’è niente da dire
Durante una conferenza stampa a Napoli, il presidente della Regione Campania ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo riguardo alla candidatura di Vincenzo De Luca alle prossime elezioni a Salerno. Quando i giornalisti gli hanno chiesto dettagli sulla divisione all’interno del campo largo e del centrosinistra, ha risposto semplicemente che “non c’è niente da dire” e ha evitato ulteriori precisazioni.
“Non si è fatto un accordo. Non c’è niente da dire”. Con queste parole il presidente della Regione Campania Roberto Fico (M5S) ha tagliato corto con i giornalisti che, questa mattina a Napoli, gli hanno chiesto della spaccatura del campo largo e dunque del centrosinistra sul nome di Vincenzo De.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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