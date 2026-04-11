Elezioni a Faenza Gabriele Padovani presenta i candidati di Area Liberale

Questa mattina a Faenza, in piazza del Popolo vicino alla Torre dell'orologio, è stata annunciata la lista di Area Liberale, guidata dal candidato sindaco Gabriele Padovani. Alla presentazione, avvenuta presso un banchetto, sono stati ufficialmente presentati i candidati che compongono la lista in vista delle imminenti elezioni amministrative. La presentazione si è svolta nel centro della città, di fronte ai cittadini e agli interessati alla campagna elettorale.

È stata presentata stamattina in piazza del Popolo a Faenza, al banchetto sotto la Torre dell'orologio, la lista di Area Liberale di Gabriele Padovani, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Alla guida della lista una donna, Cristina Alpi, consigliera comunale uscente.I.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Strade e viabilità a Faenza, Liverani (Area Liberale): "Asfalti deteriorati, serve un intervento urgente"A pochi mesi dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Faenza si scalda e a tornare oggetto di discussione sono le condizioni del manto... Elezioni a Faenza: Padovani presenta il programma elettorale