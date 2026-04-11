Elezioni a Cervia il Pd schiera 16 candidati a sostegno di Boschetti

A Cervia, il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista dei 16 candidati che sosterranno la candidatura di Mirko Boschetti come sindaco alle prossime elezioni amministrative. La presentazione si è svolta in vista delle consultazioni elettorali che si terranno nelle prossime settimane. La lista comprende membri del partito pronti a concorrere per un ruolo nel nuovo consiglio comunale.

È stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico a supporto del candidato Mirko Boschetti sindaco per le prossime amministrative di Cervia. Le elezioni si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio prossimi e daranno una nuova amministrazione al Comune di Cervia.“La lista del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti.