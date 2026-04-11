Elezioni a Cervia colpo di scena | la Democrazia Cristiana ritira Bandini e sostiene Puntiroli per unire l’area civica

Nelle elezioni comunali di Cervia si è verificato un cambio di strategia: la Democrazia Cristiana ha annunciato il ritiro del proprio candidato sindaco, Stefano Bandini, e ha deciso di sostenere il candidato di un progetto civico, Enea Puntiroli. Questa decisione modifica gli equilibri politici in vista del voto e coinvolge diverse forze dell’area civica. La campagna elettorale si apre ora con una nuova alleanza tra le forze politiche coinvolte.

Colpo di scena nella corsa alle elezioni comunali di Cervia: la Democrazia Cristiana ha deciso di ritirare il proprio candidato sindaco, Stefano Bandini, per convergere sul progetto civico guidato da Enea Puntiroli. La scelta, maturata al termine di un incontro tra Puntiroli e il vicesegretario.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni a Cervia, spunta la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli: "Responsabilità e nuova visione”La candidatura del segretario della Lega a Cervia: "Siamo davanti a una svolta storica.