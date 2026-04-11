Il Real Madrid ha concluso la partita contro il Girona con un pareggio di 1-1. Nella stessa giornata, il Barcellona affronta l’Espanyol in una gara che, in caso di vittoria, porterebbe i catalani a un vantaggio di nove punti in classifica. La situazione attuale del campionato vede il Real Madrid in difficoltà, mentre il Barcellona si avvicina alla conquista del titolo.

Il Real Madrid ha pareggiato 1-1 contro il Girona; se il Barcellona dovesse vincere oggi contro l’Espanyol, andrebbe a +9 ipotecando il trionfo in Liga. Ai blancos resta solo una rimonta contro il Bayern Monaco in Champions, in Germania, per salvare la stagione. Real Madrid sempre più nel baratro. El País scrive: Man mano che la primavera avanza, il Real Madrid assomiglia sempre meno a quello delle sue primavere felici. Quando ci si aspettava l’ultimo scatto per mettere pressione al Barcellona fino alla fine della Liga, la squadra si è sgonfiata a Maiorca e ha continuato a perdere energia, altrettanto disorientata e più imprecisa contro il Girona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - El País: “Il Real Madrid di qualche anno fa non esiste più”

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Il BUSINESS del Real Madrid, dalla CRISI ai BILANCI record

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