Molti individui si trovano ad affrontare capelli secchi e ruvidi, spesso descritti come effetto paglia. Si tratta di una condizione che coinvolge la sensazione di secchezza e fragilità dei capelli, un problema diffuso che può influire sull’aspetto e sulla salute dei capelli stessi. Per contrastare questa condizione, sono state individuate diverse routine di cura e trattamenti specifici, che vengono spesso consigliati da esperti del settore.

Ti passi le dita fra i capelli e tutto ciò che senti è secchezza e ruvidità? Bene, allora è arrivato il momento di prenderti cura dei tuoi capelli secchi! Il celebre “effetto paglia” è purtroppo un problema comune, non solo estetico. Indica infatti che il tuo capello è in sofferenza perché ha perso i lipidi e l’umidità utili per restare lucido ed elastico. Se il capello è secco significa che ha perso il film idrolipidico naturale, ossia uno strato sottile che ha il compito di proteggerlo dall’ambiente esterno, trattenendo l’umidità all’interno. Le cause sono diverse, dal calore eccessivo alle colorazioni frequenti, passando per l’esposizione solare prolungata e l’acqua calcarea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Effetto paglia addio: abbiamo trovato l’haircare routine perfetta per i capelli secchi

Addio ai capelli secchi e sfibrati con lo shampoo extra idratante miracoloso in scontoQuante volte ci capita di avere i capelli secchi o sfibrati, privi della loro naturale forza e lucentezza e magari senza nemmeno capire come ci si è...

Haircare sotto l’influenza della luna: quando tagliare i capelli e fare la tinta secondo le fasi lunariL’essere umano guarda al cielo con meraviglia e rispetto, riconoscendo negli astri simboli di potenza e mistero.

La mia HAIRCARE ROUTINE completa per capelli ingestibili + TUTORIAL PIEGA MOSSA