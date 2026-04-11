È tornata la banda dei ladri delle Fiat 600 | ennesimo furto in centro storico

Nella zona centrale della città si è verificato un nuovo furto di un’auto Fiat 600, portato via senza lasciare tracce. Si tratta dell’ultima di una serie di rapine simili che si sono susseguite negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno seguendo alcune piste e analizzando i video di sorveglianza per identificare i responsabili. La vicenda alimenta la preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Un’altra auto sparita nel nulla e il sospetto, sempre più forte, che dietro ci sia sempre la stessa mano. Torna a colpire quella che i residenti di Sciacca hanno ribattezzato la "banda dei ladri delle Fiat 600” con un nuovo furto registrato nelle scorse ore nel centro storico.Questa volta nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Fiat 600: Un’Icona Italiana Rinasce con lo Sprint delle Olimpiadi La Fiat 600 Termoli, furto sventato su Fiat 500L in pieno centro: vecchi modelli nel mirino dei ladri, allerta sicurezza urbana.Un tentativo di furto ha scosso il pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026 a Termoli, in Molise. Si parla di: È tornata la banda dei ladri delle Fiat 600: ennesimo furto in centro storico; Attentato a Sferracavallo, torna a sparare la banda del mitra. Fiat Strada: il pick-up compatto che fa furore in Brasile potrebbe tornare in EuropaIn Brasile l'auto più venduta è lo Strada, pick-up compatto prodotto dalla Fiat: nel 2025 è stato venduto in quasi 150 mila esemplari, arrivando da solo a conquistare circa il 5% del mercato ... quattroruote.it