Negli ultimi tempi sono diventate popolari serate organizzate da amici, come Date My Friend, Date My Mate e Pitch-A-Friend, che offrono un modo diverso di incontrare persone. In questi eventi, i partecipanti vengono presentati attraverso brevi incontri o presentazioni, anche sotto forma di slide, piuttosto che utilizzare le tradizionali app di incontri. La formula si basa sulla connessione diretta e sulla conoscenza tra amici e conoscenti.

Secondo la sua psicologa, è perché abbiamo degli schemi di vita troppo ristretti. Chi è in coppia fa cose da coppie e perde quell’aspetto divertente del fare festa e far conoscere le persone. Aggiungendo che, oggigiorno, non ci interessa nemmeno più conoscere davvero qualcuno, quanto ottenere lo status di persona fidanzata. Secondo la sua collega A., è semplicemente difficile radunare i propri contatti single (etero) in una sola serata: se magari una è anche disposta ad andare a una cena di coppie in un bel ristorante, il suo coetaneo in cerca di una relazione avrà l’agenda pienissima tra palestra, trekking di più giorni e serate fino all’alba con il suo branco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - E se fossero di nuovo gli amici a presentarci qualcuno (invece delle dating app)?

“Il successo? Vado sempre allo stesso bar, ho gli stessi amici, sono pure un po’ cretino… Mi accorgo se qualcuno vuole approfittarsi, ma devo vivere sereno”: così Eddie BrockDal lavoro “normale” fino a poche settimane prima di Sanremo a un presente completamente diverso, sotto i riflettori.

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10 missed calls as he lay dying! He filed for divorce, now she’s frantic!

Argomenti più discussi: E se Trump non fosse un indeciso ma solo un abile dissimulatore?; Il nuovo patto sociale di Sam Altman sull’intelligenza artificiale è una sfida al Terzo settore; Surriscaldamento degli oceani: come i coralli cooperano per sopravvivere; E se quei due errori di Thiago Pitarch fossero costati altrettanti gol subiti?.

Immagino, anche perché se fossero state donne vere, sarebbe risultato poco credibile x.com

Aurora mi ha chiesto se nel mondo della politica non ci fossero state le donne.. come sarebbe stata Messina Sentite cosa le ho detto.. #catenoperigiovani #delucasindacodisicilia #messina #catenodeluca #federicobasile - facebook.com facebook