È realtà il nuovo presidio di Protezione civile

Oggi, sabato 11 aprile, è stata inaugurata una nuova area di prima assistenza della Protezione civile. Si tratta di un’infrastruttura creata per migliorare la risposta del territorio in caso di emergenze. L’apertura di questo presidio rappresenta un passo avanti nella rete di sicurezza locale, offrendo un punto di riferimento aggiuntivo per interventi di pronto intervento e assistenza. L’evento si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento delle strutture di supporto in situazioni critiche.

Nuovo tassello alla rete locale di sicurezza: oggi sabato 11 aprile inaugurazione dell’area di prima assistenza della Protezione civile, un’infrastruttura pensata e realizzata per rafforzare la capacità di risposta del territorio nelle situazioni di emergenza. L’intervento eseguito rappresenta l’evoluzione naturale del percorso avviato nel 2021 con la realizzazione delle sedi della Protezione Civile comunale e della Croce Rossa, costruite fianco a fianco per valorizzare una collaborazione che affonda le radici nel modello nazionale definito dall’allora Giuseppe Zamberletti nel 1992. Si tratta di un progetto che nasce da lontano, con la fondazione della Croce Rossa di Carpineti nel 1989, grazie ai primi volontari guidati dal dottor Tobia Gianferrari e dall’ex sindaco Eolo Biagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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