Oggi viene presentato il candidato sindaco del centrodestra, Leonardo Tosoni. Con questa comunicazione si conclude, almeno per ora, il ciclo delle candidature ufficiali in vista delle amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La sua presentazione rappresenta un passaggio importante nel percorso elettorale in corso.

Oggi si presenta il candidato sindaco del centrodestra, Leonardo Tosoni e, almeno per il momento, si chiude il cerchio delle candidature alle amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Tosoni è il più giovane tra i candidati sindaci e sarà sostenuto da Fd’I, Lega, Noi Moderati Udc, ma non da Forza Italia, confluito sotto le mentite spoglie del civismo (ricalcando operazioni già viste) a supporto di Alberto Scarfini. Per una lista che se ne va dal centrodestra, ce n’è un’altra che potrebbe arrivare. E’ il caso di ‘ Fermo si Muove ’, lista che fa capo a Giovanni Lanciotti che ha improvvisamente modificato il suo simbolo in ‘Fermo si Muove - Comunità dei fermani’, cancellando ogni riferimento a Scarfini e, di fatto dicendo ‘No’ alla sua candidatura e al suo supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E oggi la parola passerà a Tosoni

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GIANFRANCO TOSONI di anni 86 F: 11/04/2026 alle ore 15:00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice. Verona, 10 aprile 2026 - facebook.com facebook