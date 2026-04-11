È morto Hussein Muhammad Salar il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casa

È deceduto il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. L'incidente si è verificato in un edificio residenziale e, nonostante i tentativi di soccorso, il piccolo non è sopravvissuto. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Non ce l'ha fatta Hussein Muhammad Salar, il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove era arrivato giovedì sera in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it È morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra di casaNon ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.