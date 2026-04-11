È morto Giovanni Negri storico presidente dei giornalisti lombardi | Uomo di dialogo e di unità

Nella notte tra venerdì e sabato si è spento a Milano Giovanni Negri, che per molti anni ha lavorato come giornalista presso un grande gruppo editoriale. È stato anche attivo come sindacalista e ha ricoperto il ruolo di presidente dei giornalisti lombardi. La sua carriera si è svolta nel settore dell’informazione e del sindacato, dove ha avuto un ruolo di rilievo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i colleghi e le associazioni di categoria.

Nella notte fra venerdì e sabato è morto a Milano Giovanni Negri, per decenni giornalista Rcs, sindacalista e storico presidente dei giornalisti lombardi. Lo ha fatto sapere la famiglia.Chi eraNegri aveva 83 anni ed era milanese. Leader di Stampa Democratica, consigliere della Fnsi (Federazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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