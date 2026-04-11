Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia della scomparsa della moglie di un dirigente di una squadra di calcio giovanile. La notizia ha provocato grande tristezza tra i membri dell’ambiente sportivo e ha attirato l’attenzione dei media locali. La notizia è arrivata nel corso di questa settimana senza anticipazioni o comunicati ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e di vicinanza da parte di molte persone coinvolte nel settore.

Un dolore improvviso, arrivato nel cuore della settimana, ha scosso profondamente l’ambiente dell’ Hellas Verona e, più in generale, il mondo del calcio giovanile italiano. Una notizia che ha travolto lo staff tecnico gialloblù e che ha immediatamente fatto scattare un’ondata di vicinanza e cordoglio da parte dell’intero club scaligero. Lutto Hellas Verona: il dolore per la famiglia Benussi. Al centro di questa vicenda c’è Francesco Benussi, ex portiere e oggi preparatore dei portieri della Primavera, colpito dalla perdita della moglie Laura Carosella, rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel Veneziano. La società gialloblù ha reso pubblico il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale, sottolineando la compattezza dell’intero ambiente in un momento così difficile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morta la moglie”. Tragedia nel calcio italiano, il triste annuncio

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, il triste annuncio è appena arrivatoÈ morto a 78 anni Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco e figura di riferimento del Premio Tenco.

È morta Laura Mari, il triste annuncio è appena arrivatoIl giornalismo romano e la redazione di Repubblica sono in lutto per la morte di Laura Mari, giornalista scomparsa domenica scorsa a soli 43 anni.

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