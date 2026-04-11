È l' ora del contrattacco al sistema rosso di disinformazione

Negli ultimi giorni si è assistito a un dibattito acceso riguardo alla rappresentazione mediatica del governo, con molte voci che criticano quello che viene definito un clima di assedio e disinformazione. Secondo alcune fonti, circa l’80 per cento dell’informazione nazionale avrebbe adottato un atteggiamento ostile nei confronti dell’esecutivo, sollevando questioni sulla neutralità e l’obiettività delle notizie diffuse. La discussione si concentra sulla necessità di un’informazione più equilibrata e imparziale.

No, non può piacere il clima d’assedio verso il governo da parte dell’80 per cento dell’informazione. È insostenibile persino la favola di TeleMeloni: la Rai si limita a gestire con equilibrio il ruolo del servizio pubblico e semmai ricomincia ad emergere la consueta arroganza di certa sinistra: è stato clamoroso ed insolente quell’invito - e pure abbastanza minaccioso - rivolto a Porta a Porta dall’on. Provenzano del Pd a Bruno Vespa ad accomodarsi a destra nello studio. Vespa è un professionista riconosciuto da tutti e certo non si può far dare lezioni di pluralismo da un capataz del Nazareno che oggi c’è e domani chissà. Ma l’assedio...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È l'ora del contrattacco al sistema rosso di disinformazione Leggi anche: Prato, Gacem al contrattacco: "Cambio di presidenza illegittimo. Ora la questione all'autorità giudiziaria" Dazi, Trump al contrattacco: tariffe portate fino al 15% dopo lo stop della Corte suprema. Cosa succede oraRoma, 22 febbraio 2026 – Con Donald Trump vale sempre la stessa regola: mai considerare chiuso un capitolo.